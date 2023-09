München: Das 188. Oktoberfest ist in vollem Gang. Am Mittag hatte Oberbürgermeister Reiter es mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is" eröffnet. Zuvor hatte er das erste Fass Bier angezapft, heuer mit zwei Schlägen. Die erste Maß ging an Bayerns Ministerpräsidenten Söder. Der nutzte den öffentlichkeitswirksamen Auftritt kurz vor der Landtagswahl für eine politische Forderung zur Mehrwertssteuer. Eigentlich verbieten die Betriebsvorschriften des Oktoberfestes politische Veranstaltungen einschließlich Wahlkampf. Auch Freie-Wähler-Chef Aiwanger, SPD-Chef Klingbeil und Kulturstaatsministerin Roth von den Grünen zeigten sich auf der Wiesn. Bis zum 3. Oktober erwartet die Stadt München rund sechs Millionen Besucher. Gut dreieinhalb Stunden nach dem Anstich haben Helfer dann den ersten alkoholbedingten Totalausfall verarztet - einen jungen Mannn aus den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 22:15 Uhr