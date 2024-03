Ostermarschierer demonstrieren für Frieden

Berlin: Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dem Krieg im Gazastreifen finden heute bundesweit zahlreiche Ostermärsche statt. Das Motto in diesem Jahr ist "Jetzt erst recht - gemeinsam für den Frieden". Bundeskanzler Scholz hat anlässlich der Osterfeiertage erneut eine langfristige Unterstützung der Ukraine bekräftigt. In einer Videobotschaft sagte er, es gebe keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Deutschland unterstütze die Ukraine bei ihrem Kampf für einen gerechten Frieden. CDU-Chef Merz zeigt sich besorgt über die Entwicklung in der Ukraine. Er sagte der Zeitung "Welt am Sonntag" die Gefahr für eine Niederlage der Ukraine werde größer, Russland produziere Waffen und Munition weit über dem gegenwärtigen Bedarf. Außenministerin Baerbock warnte in der Funke-Mediengruppe mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen vor einseitiger Parteinahme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 10:15 Uhr