Oscars werden verliehen

Los Angeles: Im Dolby Theatre hat die Oscar-Verleihung begonnen. Dabei gilt auch eine deutsche Produktion als Favorit. Der Anti-Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist neun Mal nominiert, unter anderem als bester Film. Damit ist die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque das erste deutsche Werk, das in dieser Kategorie einen Oscar gewinnen könnte. Auch ein Kameramann aus dem Allgäu ist bei der Verleihung der wichtigsten Filmpreise der Welt. Ben Bernhard hat die Kamera für "All That Breathes" geführt, der als bester Dokumentarfilm nominiert ist.

