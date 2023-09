Opposition kritisiert geplanten Klinik-Atlas als Bürokratie-Monster

Berlin: Im Bundestag hat die Opposition deutliche Kritik an dem geplanten Online-Atlas über Leistungen und Qualität der Kliniken in Deutschland geübt. Der AfD-Abgeordnete Dietz warnte wörtlich vor einem "weiteren Bürokratiemonster" und verwies auf schon existierende Qualitätsberichte. Der CDU-Parlamentarier Sorge äußerte sich ähnlich und sprach von "Datenfriedhöfen". Es gebe bereits Transparenz und online ein Klinik-Verzeichnis. Wer sich informieren wolle, könne dies schon jetzt tun. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigte sein Vorhaben. 17 Millionen Menschen werden nach seinen Worten im nächsten Jahr stationär in Krankenhäusern behandelt. Für sie sei mit die wichtigste Frage, in welche Klinik sie gehen sollen. Lauterbach verwies darauf, dass allein bei Brustkrebs die Sterblichkeit um 25 Prozent niedriger sei, wenn die Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung erfolge.

