"Oppenheimer" bekommt sieben Oscars, "Poor Things" vier

Der Film "Oppenheimer" ist in Los Angeles mit sieben Oscars ausgezeichnet worden. Die wichtigsten sind der für den besten Film; für Regisseur Christopher Nolan, für den besten männlichen Hauptdarsteller, Cillian Murphy, und für den besten Nebendarsteller, Robert Downey Jr.. - Die an Frankenstein erinnernde Komödie "Poor Things" bekam vier mal den Zuschlag; am bedeutendsten ist hier der Oscar für die beste Hauptdarstellerin, Emma Stone. - Wie ein Trostpreis für den Blockbuster "Barbie" wirkt der Oscar für den besten Song, der den Geschwistern Billie Eilish und Finneas O'Connell zuerkannt wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 04:00 Uhr