Norderwöhrden macht Weg frei für Northvolt-Batteriefabrik

Norderwöhrden: In Schleswig-Holstein ist der Weg frei für eines der größten Industrieprojekte seit Jahrzehnten. Der Gemeinderat von Norderwöhrden bei Heide hat mehrheitlich dem Bau einer Batteriefabrik zugestimmt. Am Donnerstag hatte die andere Standortgemeinde die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Der schwedische Konzern Northvolt will in der Fabrik ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Bund und Land fördern das Projekt mit insgesamt gut 900 Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 06:00 Uhr