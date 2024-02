Neuer Streik triff laut Lufthansa 100.000 Passagiere

Frankfurt am Main: Gleich zwei Gewerkschaften haben Beschäftigte der Lufthansa in dieser Woche zum Streik aufgerufen. Aktuell läuft noch der Ausstand der Vereinigung Cockpit beim Ferienflieger Discover. Deshalb fallen noch bis Mitternacht Verbindungen in München und Frankfurt aus. Die Lufthansa hofft nach eigenen Angaben, zwei Drittel der geplanten Flüge anbieten zu können. Morgen früh beginnt dann der bereits zweite Streik des Lufthansa-Bodenpersonals in der laufenden Tarifrunde. Mehr als 100.000 Passagiere dürfen davon betroffen sein, auch in München und Frankfurt. Die Gewerkschaft Verdi erhöht damit den Druck auf die Fluggesellschaft vor den nächsten Gesprächen übermorgen. Die Lufthansa kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unnötig. Sie hat den Beschäftigten bisher 10 Prozent mehr Geld und 3.000 Euro Inflationsausgleich angeboten.

