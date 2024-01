Neuer Dauerregen bedroht Hochwassergebiete

Hannover: In den Hochwassergebieten in mehreren Bundesländern zeichnet sich keine Entspannung ab. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Donnerstagnacht vor anhaltendem Regen. Sorgen bereiten Einsatzkräften in den betroffenen Regionen vor allem aufgeweichte Deiche. Auch für Teile Bayerns rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Dauerregen. Der Hochwassernachrichtendienst warnt: In Unterfranken und Ostbayern könnten Felder und Straßen überflutet werden. Das Deutsche Rote Kreuz fordert derweil eine bessere Vorbereitung auf solche Situationen. DRK-Präsidentin Hasselfeldt sagte der "Rheinischen Post", es gebe eklatante Defizite bei der Ausrüstung der Einsatzkräfte im Hochwasserschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 09:00 Uhr