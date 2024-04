Neue Hinweise auf Geldübergabe an AfD-Politiker Bystron

Prag: Die Korruptionsvorwürfe gegen den bayerischen AfD-Politiker Bystron haben sich erhärtet. Nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" liegt dem tschechischen Geheimdienst eine Tonaufnahme vor, in der Bystron Geldscheine zählt, die er von einem pro-russischen Geschäftsmann erhalten hat. Insgesamt geht es demnach um 25.000 Euro. Abgeordneten des tschechischen Parlaments wurde der Audiomitschnitt zur Verfügung gestellt. Bystron hatte der prorussischen Plattform "Voice of Europe" mit Sitz in Prag Interviews gegeben. Dabei hatte er sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Der Kandidat für die Europawahl bestreitet, Geld von Russland oder Moskau nahestehenden Personen erhalten zu haben. Die neuen Vorwürfe bezeichnet er als alten Kaffee, der nochmal aufgebrüht werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 23:00 Uhr