Neue Gespräche für Waffenruhe im Gazastreifen geplant

Tel Aviv: Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen wird es neue Gespräche geben. Laut dem US-Fernsehsender CNN werden sich Vertreter der USA und Israels am Montag treffen und über das geplante Vorgehen in Rafah sprechen. Vorher war schon bekannt geworden, dass der israelische Regierungschef Netanjahu weiteren Gesprächen mit der Hamas zugestimmt hat. Sein Büro hatte mitgeteilt, Netanjahu habe den Unterhändlern in Doha und Kairo dabei Spielraum zugesichert. Am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die USA hatten die Resolution durch ihre Enthaltung möglich gemacht. Unterdessen liefern die USA weitere Bomben und Kampfflugzeuge an Israel, wie die Washington Post unter Berufung auf US-Beamte berichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 10:15 Uhr