Nato-Verteidigungsübung "Cold Response" beginnt

Nachrichtenarchiv - 14.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnt am Morgen in Norwegen die größte Militärübung der NATO in diesem Jahr. An dem Manöver mit dem Namen "Cold Response" nehmen rund 30.000 Soldaten aus 27 Nationen teil. Beteiligt sind auch 200 Flugzeuge und 50 Schiffe. Trainiert werden soll dabei die Verteidigung Norwegens unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Das Manöver dauert bis zum 1. April und war schon lange vor Russlands Invasion in der Ukraine geplant. Moskau wurde nach Nato-Angaben ausführlich informiert und eingeladen Beobachter zu schicken, habe dies aber abgelehnt. An "Cold Response" beteiligen sich auch Norwegens Nachbarn und enge Nato-Partner Schweden und Finnland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 07:00 Uhr