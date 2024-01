Nato plant Groß-Manöver mit 90.000 Soldaten

Brüssel: Die Nato plant ein Großmanöver, das der Abschreckung Russlands dienen soll. Wie das Verteidigungsbündnis nach einem Treffen in Brüssel mitteilte, sollen an der Übung rund 90.000 Soldaten teilnehmen. Das Manöver hat den Namen "Steadfast Defender", was übersetzt "Standhafter Verteidiger" bedeutet. Nach Angaben von US-General Cavoli handelt es sich um die größte Nato-Übung seit Jahrzehnten. Sie soll im Februar beginnen und bis zum Mai dauern. Beteiligt sind alle 31 Bündnisländer sowie der Beitrittskandidat Schweden. Der Nato-Militärausschuss erklärte, man bereite sich auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor. Und wörtlich: "Wenn sie uns angreifen, müssen wir bereit sein."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 18:00 Uhr