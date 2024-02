Nahost-Konflikt bestimmt Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz

München: Zum Abschluss der 60. Sicherheitskonferenz rückt heute der Krieg im Gazastreifen in den Fokus. Am Vormittag wird der palästinensische Ministerpräsident Schtaje gemeinsam mit der ehemaligen israelischen Außenministerin Livni sowie dem jordanischen Außenminister al-Safadi an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehungen teilnehmen. - Bereits gestern waren von deutscher und amerikanischer Seite Rufe nach einer Zwei-Staaten-Lösung laut geworden. - Allerdings hat sich Israels Ministerpräsident Netanjahu sofort dagegen ausgesprochen und klargestellt, dass er ungeachtet internationaler Warnungen eine Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen vorantreiben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 09:00 Uhr