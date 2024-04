Nagelsmann verlängert Vertrag mit DFB bis zur WM 2026

Frankfurt am Main: Julian Nagelsmann bleibt Fußball-Bundestrainer. Der 36-Jährige hat seinen Vertrag beim DFB bis zur WM 2026 verlängert. Das gab der Verband am Mittag bekannt. Damit wird Nagelsmann zur neuen Saison nicht als Trainer zum Rekordmeister FC Bayern zurückkehren. Er selbst sprach von einer Entscheidung des Herzens. Es sei eine große Ehre, die Nationalmannschaft zu trainieren. Die Begeisterung der Fans bei den letzten Spielen habe ihn sehr berührt, so Nagelsmann. DFB-Präsident Neuendorf nannte es ein starkes Signal für den DFB und die Nationalmannschaft, dass Nagelsmann über die Heim-EM in diesem Sommer hinaus Bundestrainer bleibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 14:00 Uhr