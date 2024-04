Nagelsmann verlängert als Bundestrainer beim DFB

Frankfurt am Main: Julian Nagelsmann bleibt über die Heim-Europameisterschaft im Sommer hinaus Bundestrainer. Er soll die Fußball-Nationalmannschaft auch zur nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko führen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Nagelsmann wird also nach dem Heimturnier im Sommer nicht wieder Vereinstrainer und kehrt damit auch nicht in die Bundesliga zum FC Bayern München zurück. Beim deutschen Rekordmeister war er als Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel gehandelt worden. Nach spanischen Medienberichten steht der FC Bayern kurz vor der Verpflichtung von Zinédine Zidane als Cheftrainer. Wie es heißt, geht es nur noch um Kleinigkeiten.

