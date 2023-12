Nach Wintereinbruch noch eingeschränkter Zugverkehr in Bayern

München: Die starken Schneefälle vom ersten Adventswochenende wirken in Bayern noch länger nach. Bis zur Wochenmitte erwartet die Deutsche Bahn Beeinträchtigungen, die auch bundesweit Auswirkungen haben. Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab Mittwoch zu verschieben. Am Flughafen München sind mittlerweile 550 der 850 für heute geplanten Starts und Landungen annulliert. Auch morgen wird es laut Airport noch spürbare Einschränkungen geben. Die Lufthansa bietet aufgrund der - so wörtlich - außergewöhnlichen Situation an, bereits gebuchte Tickets von oder nach München kostenfrei zu stornieren. Das gilt für Flüge, die bis zum 9. Dezember stattfinden. An den Schulen entspannt sich die Situation allmählich. In Augsburg wird morgen wieder überwiegend, im Landkreis Mühldorf an allen Schulen regulär unterrichtet. Nur im Landkreis Starnberg fällt der Präsenzunterricht auch morgen an einigen öffentlichen Schulen aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 18:00 Uhr