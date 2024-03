Nach Brückeneinsturz in den USA: Zwei Tote aus Wasser geborgen

Baltimore: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in den USA haben Einsatzkräfte zwei Tote aus dem Wasser geborgen. Wie die Polizei der Stadt Baltimore am Abend mitteilte, haben Taucher im Wasser ein Fahrzeug gefunden, in dem zwei Personen eingeschlossen waren. Zwischenzeitlich hatte die Küstenwache die Suche witterungsbedingt unterbrochen. Ein Containerschiff hatte die Autobahnbrücke in der Nacht zum Einsturz gebracht. Zwei Menschen wurden gerettet, von sechs weiteren fehlt bisher jede Spur.

