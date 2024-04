Nach Brandserie in Augsburg wird Tatverdächtigte festgenommen

Augsburg: Die Brandstiftungs-Serie in der Augsburger Innenstadt hätte aus Sicht der Feuerwehr schlimme Folgen haben können. Ein Feuerwehrsprecher sagte, vor allem in einem Kaufhaus sei die Lage sehr heikel gewesen, mehrere Gegenstände hätten gebrannt. Nur weil das Personal schnell mit den Löscharbeiten begonnen habe, sei Schlimmeres verhindert worden. In mehreren Geschäften sowie einem Hotel waren Brände gelegt worden. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei hat eine Tatverdächtige festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 23:00 Uhr