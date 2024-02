Nach Brand in Asylunterkunft in Nördlingen gibt es einen Toten

Nördlingen: Beim Brand in einer Asylunterkunft ist ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen wurden laut Polizei verletzt. Nördlingens Oberbürgermeister Wittner sagte dem BR, die Einsatzkräfte hätten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern können. Das Feuer war gestern am frühen Abend ausgebrochen, Glutnester mussten bis in die Nacht hinein gelöscht werden. Die Polizei schließt einen Anschlag aus - die genaue Ursache ist aber noch unklar. Die Unterkunft ist den Angaben nach nun nicht mehr bewohnbar. Die 130 Bewohner wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 07:00 Uhr