Nach Anschlag auf Konzerthalle bei Moskau gibt es Tote und Verletzte

Moskau: Am Rande der russischen Hauptstadt hat es bei einem Schusswaffenangriff in einem Veranstaltungszentrum Tote und Verletzte gegeben. Genaue Zahlen gab Bürgermeister Sobjanin am Abend nicht bekannt, sprach aber von einer "schrecklichen Tragödie". Demnach haben im Vorort Krasnogorsk nordwestlich von Moskau mehrere Angreifer mit automatischen Waffen während eines Rockkonzertes um sich gefeuert und warfen Sprengsätze. Deshalb brach Feuer aus. Menschen sollen der Nachrichtenagentur Tass zufolge noch in der brennenden Halle eingeschlossen sein. Andere wurden in Sicherheit gebracht. Auf Videos sind Flammen zu sehen, die aus dem Gebäude schlagen, sowie große schwarze Rauchschwaden. Mittlerweile sind Sondereinheiten der russischen Nationalgarde vor Ort. Wer die Angreifer sind und was ihr Motiv ist, bleibt derzeit noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 20:00 Uhr