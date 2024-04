Münchner Stadtrat beschließt Tempo 30 auf einem Teil des Mittleren Rings

München: Auf einem Abschnitt des Mittleren Rings in der Landeshauptstadt wird Tempo 30 eingeführt. Das hat der Münchner Stadtrat beschlossen, um die Schadstoffwerte der Luft weiter zu senken. Am 20. März hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Stadt verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Teil der Stadtautobahn wurden seit Jahren die erlaubten Grenzwerte für Stickstoffdioxide überschritten. Deshalb gilt bereits ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeug auf und innerhalb des Mittleren Rings. Eine Ausdehnung dieses Fahrverbots auf Diesel der Schadstoffklasse 5 will der Stadtrat mit seiner Entscheidung vermeiden. Experten bezweifeln allerdings, dass Tempo 30 tatsächlich die gewünschten Effekte bringen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 13:00 Uhr