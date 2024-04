Münchens OB Reiter sieht "Verwahrlosungstendenzen" in der Innenstadt

München: Oberbürgermeister Reiter macht in der Innenstadt von München "Verwahrlosungstendenzen" aus. Trotz einer guten Sicherheitslage in der Landeshauptstadt sorgt sich Reiter insbesondere um die Gegend um den Hauptbahnhof. Laut dem Sicherheitsbericht der Polizei steigt dort die Zahl der Delikte an. Für Reiter liegt das auch am Leerstand ganzer Gebäudekomplexe und Baustellen in der unmittelbaren Umgebung. Künftig soll eine Taskforce Hauptbahnhof des KVR die Situation im Blick behalten und alle zwei Wochen berichten, kündigte Reiter an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 13:45 Uhr