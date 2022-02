München will an Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen festhalten

Nachrichtenarchiv - 09.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kritik am Kurs der Union bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird immer lauter. FDP-Fraktionschef Dürr warf CDU und CSU einen - Zitat - "Schlingerkurs" vor. Bundestag und Bundesrat hätten dem Gesetz gemeinsam zugestimmt, mit den Stimmen von CDU und CSU. Ministerpräsident Söder hatte angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern aussetzen zu wollen. Rückendeckung bekommt er von seinem saarländischen CDU-Kollegen Hans und von CDU-Chef Merz. Irritierend nannte der designierte Grünen-Parteivorsitzende Nouripour das Vorgehen. SPD-Generalsekretär Klingbeil sprach von einem Krawallkurs der Union. Ungeachtet der Ankündigung von Ministerpräsident Söder will die Landeshauptstadt München an der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen festhalten. Gesundheitsreferentin Zurek, erklärt, es handle sich um ein Bundesgesetz, dass nach derzeitigem Stand Mitte März umzusetzen sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 13:00 Uhr