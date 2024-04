Mittelfranken veröffentlicht 45 mögliche Standorte für neue Windräder

Ansbach: Als erster Regierungsbezirk Bayerns hat Mittelfranken eine Karte möglicher Standorte für neue Windräder veröffentlicht. Insgesamt sind 45 vorgesehen, besonders viele davon am Raitenbucher Forst bei Weißenburg. Man werde künftig von überall Windräder sehen, so Regionalplaner Fugmann im BR, und, Zitat "An diesen Anblick werden wir uns gewöhnen müssen". Besonders markante Landschaften wie der Hesselberg und die Frankenhöhe bleiben frei. Am 6. Mai beginnt ein Beteiligungsverfahren. Dabei können Bürgerinnen und Bürger Einwände zu den Plänen einreichen. Die Regierung von Mittelfranken weist darauf hin, dass durch die Windkraft langfristig mehrere Milliarden Euro in die Region fließen würden. Die Windkraft ist ein wichtiger Ersatz für fossile Energieträger wie Öl und Gas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 06:00 Uhr