Missbrauch in Evangelischer Kirche hat großes Ausmaß

Hannover: Die Zahl der Missbrauchsopfer in der evangelischen Kirche und Diakonie ist höher als bislang angenommen. In der Studie eines unabhängigen Forscherteams, das von der Evangelischen Kirche beauftragt worden war, ist von mindestens 2.225 Betroffenen und 1.259 mutmaßlichen Tätern die Rede. Das sei jedoch nur die „Spitze der Spitze des Eisbergs“, wie es hieß. Bislang ging die evangelische Kirche von rund 900 Missbrauchsopfern aus. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, sagte dazu, es sei erschütternd, mit welcher Gewalt Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen rohe psychische und psychische Gewalt angetan wurde. Wir sprechen von einem Wegsehen in Kircheneinrichtungen und einem eklatanten Versagen von Kirche und Diakonie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 13:00 Uhr