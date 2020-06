Mindestens vier Tote durch starkes Erdbeben in Mexiko

Gesundheitsminister beraten über einheitliches Vorgehen nach Corona-Ausbrüchen

Der Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies und die neuen Einschränkungen für die Bevölkerung in der Region um Gütersloh beschäftigen heute die Gesundheitsminister der Länder. In einer Telefonkonferenz soll ein bundeseinheitliches Vorgehen abgestimmt werden. In mehreren Bundesländern gelten künftig Beschränkungen für Reisende aus Corona-Hotspots- etwa ein Übernachtungsverbot in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Der bayerische Ministerpräsident Söder nannte den Schritt in der ARD eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Laschet, warnte hingegen davor, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh zu stimatisieren. Es seien bisher außerhalb der Beschäftigten in der Fleischindustrie so gut wie keine Fälle bekannt, sagte der CDU-Politiker.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 05:00 Uhr