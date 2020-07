Mindestens 29 Corona-Infektionen im Ferienort St.Wolfgang

St. Wolfgang: In dem österreichischen Ferienort am Wolfgangsee sind mindestens 29 Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Laut Landeskrisenstab handelt es sich bei den Infizierten um 26 Auszubildende aus der Tourismusbranche, die ihre Sommerpraktika in mehreren Hotels und Gaststätten im Ort absolvieren. Außerdem sind zwei Vorgesetzte und eine Kontaktperson betroffen. Unter den Besuchern und Gästen gebe es soweit bekannt keine Infektionen, so die Behörden. Die Gemeinde St. Wolfgang hat Bewohner und Gäste aufgerufen, möglichst zuhause oder in ihren Unterkünften zu bleiben. Im Ort befinden sich derzeit etwa 500 bis 800 Touristen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 17:00 Uhr