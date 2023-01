Mieterbund nennt Lage auf dem Wohnungsmarkt dramatisch

Kurzmeldung ein/ausklappen Experten erwarten 3,7 Millionen neue Infektionen pro Tag in China

Peking: Die massive Corona-Welle in China könnte nach Modellrechnungen morgen mit 3,7 Millionen Neuinfektionen pro Tag ihren ersten Höhepunkt erreichen. Wie ein in London ansässiger unabhängige Datenverarbeiter berichtet, dürfte die Zahl der Covid-Toten zehn Tage später auf den höchsten Stand von 25.000 pro Tag steigen. Die Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Toten bis Ende April auf insgesamt 1,7 Millionen steigen könnte. China selbst veröffentlich keine aktuellen Daten mehr. Vor dem chinesischen Neujahrsfest am 22. Januar reisen mehrere Hundert Millionen Menschen in ihre Heimat oder zu Verwandten. Experten fürchten, dass sich das Virus damit auch in kleineren Städte sowie ländlichen Gebiete ausbreitet, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2023 08:00 Uhr