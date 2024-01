Meteorologen warnen für morgen vor Glatteis in weiten Teilen Deutschlands

München: In Teilen Deutschlands droht ab den frühen Morgenstunden erhebliche Glatteisgefahr. Betroffen ist den Metereologen zufolge ein Gebiet von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Unterfranken. An mehreren Schulen dort sowie im Nürnberger Land und in der Oberpfalz fällt deswegen morgen der Präsenzunterricht aus. Das hat das Kultusministerium in München mitgeteilt. Auf den Straßen in Bayern haben die winterlichen Bedingungen jetzt bereits zu Unfällen geführt, bei denen aber niemand schwer verletzt wurde. Am Flughafen München wird morgen vor allem in der ersten Tageshälfte mit erheblichen Einschränkungen bei Starts und Landungen gerechnet. Passagieren wird geraten, sich vorab bei den Fluggesellschaften zu informieren. Am Frankfurter Flughafen ist der Flugverkehr nach Auskunft des Betreibers Fraport den ganzen morgigen Tag und auch noch am Donnerstag stark eingeschränkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 16:00 Uhr