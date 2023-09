Mehrheit in Straßkirchen stimmt für neue BMW-Batteriefabrik

Straßkirchen: Der Autobauer BMW kann in der Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen eine neue Batteriefabrik bauen. Bei einem Bürgerentscheid stimmten rund drei Viertel der Wahberechtigten für ein Ratsbegehren, das die Pläne unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 77 Prozent. Das Gelände für die Fabrik soll mehr als 100 Hektar umfassen. Es liegt teilweise auf Grund der Gemeinde Irlbach und teilweise in der Gemeinde Straßkirchen. Dort wollten Kritiker die Ansiedlung verhindern, weil damit fruchtbares Ackerland zugebaut wird. Nun wird das Genehmigungsverfahren fortgesetzt, Anfang kommenden Jahres sollen die ersten Bagger anrollen. In dem neuen Werk entstehen nach Angaben von BMW rund 3.200 Arbeitsplätze. Pro Jahr will der Konzern dort rund 600.000 Hochvoltbatterien für E-Autos bauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 22:00 Uhr