Mehr als sechs Milliarden Euro für Rüstungsprojekte bewilligt

Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für mehrere große Rüstungsprojekte im Umfang von über sechs Milliarden Euro gegeben. 500 Lenkflugkörper für das Flugabwehrsystem Patriot machen dabei mit rund drei Milliarden den größten Posten aus. Zusätzlich sollen 82 leichte Kampfhubschrauber beschafft werden. Der Ausschuss hat sich auch auf den Kauf von 350.000 Stück Artilleriemunition geeinigt. Zusätzlich sollen Raketen für das Flugabwehrsystem Iris-T wiederbeschafft werden, das an die Ukraine geliefert worden war. Laut FDP-Haushaltspolitiker Klein werden die Hubschrauber in Donauwörth und die Raketen für das Flugabwehrsystem in Schrobenhausen hergestellt. Klein bezeichnete dies als gute Nachricht für den Industriestandort Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2023 22:15 Uhr