Macron und Scholz fordern von Putin "ernsthafte" Verhandlungen mit Kiew

Das Wetter in Deutschland: In der Nacht besonders in der Nordhälfte noch dichte Wolken und Schauer. Tiefstwerte 2 bis 11 Grad. Am Vormittag an den Alpen Regen, später freundlicher. Sonst wechselhaftes und windiges, im Norden auch stürmisches Wetter mit gelegentlichen Schauern und einzelnen Gewittern. 12 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2022 01:00 Uhr