Macron mahnt Europa zu verstärkter Verteidigung

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat Europa mit deutlichen Worten zu einer verstärkten Verteidigung aufgerufen. Es bestehe die Gefahr, dass "unser Europa" sterben könnte, warnte der Staatschef in einer Grundsatzrede an der Pariser Sorbonne-Universität. Europa stehe an einem Wendepunkt und müsse mehr tun, um mit globalen Rivalen konkurrieren zu können, die sich rasch wiederaufrüsten. Die größte Gefahr für die Sicherheit Europas ist Macron zufolge der Krieg in der Ukraine. Russland dürfe diesen Angriffskrieg nicht gewinnen, so der Präsident. Er schlug vor, eine europäische Militärakademie aufzubauen, den Bereich Cybersicherheit zu stärken und die heimische Rüstungsindustrie zu fördern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2024 14:45 Uhr