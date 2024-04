Lufthansa setzt aus Sicherheitsgründen Flüge nach Teheran aus

Frankfurt am Main: Die Lufthansa streicht heute aus Sicherheitsgründen alle Verbindungen von und nach Teheran. Das teilte das Unternehmen am Abend mit. Man habe sich wegen der gegenwärtigen Lage im Nahen Osten zu diesem Schritt entschlossen. Zuletzt hatten sich Israel und der Iran gegenseitig mit militärischen Schritten gedroht. In der vergangenen Woche waren bei einem Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus 16 Menschen ums Leben gekommen. Der Iran macht Israel dafür verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 02:00 Uhr