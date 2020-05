Lufthansa-Aufsichtsrat bringt Insolvenz ins Spiel

Berlin: In der Diskussion über das milliardenschwere staatliche Rettungspaket haben Lufthansa-Aufsichtsräte eine geordnete Insolvenz ins Spiel gebracht. Diese hätte durchaus Vorteile, zitiert das Magazin "Focus" Mitglieder aus dem Lufthansa-Aufsichtsrat. So könnte bei einer Insolvenz beispielsweise die Rückerstattung von Flugtickets ausgesetzt werden. Außerdem wäre es einfacher, Mitarbeiter zu entlassen und unrentable Tochterfirmen zu schließen. Die Ablehnung des Rettungspakets wäre auch ein Signal an die Bundesregierung, noch einmal mit Brüssel zu verhandeln. Der Lufthansa-Aufsichtsrat hatte vorgestern dem Rettungspaket nicht zugestimmt, weil die EU-Kommission offenbar will, dass die Lufthansa für staatliche Hilfen Start- und Landerechte in Frankfurt und München an Wettbewerber abtreten soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.05.2020 11:45 Uhr