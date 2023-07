Löschflugzeug mit zwei Piloten an Bord in Griechenland abgestürzt

Meldungsarchiv - 25.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Im Mittelmeerraum kämpfen die Menschen weiter gegen Hitze und Brände. Auf der griechischen Insel Euböa ist beim Kampf gegen die Flammen ein Löschflugzeug mit zwei Piloten abgestürzt. Auch auf der Ferieninsel Rhodos brennt es nach wie vor an vielen Orten. Zahlreiche Urlauber mussten sich in den vergangenen Tagen bereits vor den Flammen in Sicherheit bringen. Der Katastrophenschutz spricht von der längsten Hitzewelle in der Geschichte des Landes - heute werden 46 Grad erwartet. Hitze und Trockenheit machen auch den Menschen in Italien schwer zu schaffen: Auf Sizilien musste der Flughafen von Palermo schließen. Im Norden hingegen gibt es massive Unwetter - mit Hagel und Starkregen. Eine 16-Järige kam in einem Zeltlager ums Leben, durch einen umstürzenden Baum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 16:00 Uhr