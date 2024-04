Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League

London: Der deutsche Fußball-Meister Leverkusen hat nun auch das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist im Viertelfinal-Rückspiel beim englischen Club West Ham United zwar nicht über 1:1 hinaus gekommen. Das reicht aber für den Einzug in der Runde der letzten Vier. Im Halbfinale spielt Leverkusen nun am 2. und 9. Mai gegen AS Rom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 00:00 Uhr