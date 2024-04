Leverkusen erreicht Halbfinale der Europa League

Zum Fußball: Der neue deutsche Meister Leverkusen hat nun auch das Halbfinale der Europa League erreicht. Dafür reichte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso das 1:1 beim Viertelfinal-Rückspiel gegen West Ham United in London. Es war das 44. Spiel in Serie, bei dem Leverkusen ungeschlagen blieb - ein neuer Rekord in Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 06:00 Uhr