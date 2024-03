Letzter Tag der russischen Präsidentschaftswahl

Moskau: Die von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahlen in Russland gehen in den dritten und letzten Tag. Für den Mittag hat die Witwe des verstorbenen Oppositionspolitikers Nawalny zu einer landesweiten Protestaktion aufgerufen. Um 12 Uhr Ortszeit sollen Gegner von Staatschef Putin in Massen in die Wahllokale strömen und für einen der Gegenkandidaten stimmen oder den Wahlzettel ungültig machen. In Deutschland lebende Russen können heute am Generalkonsulat in Bad Godesberg sowie in der russischen Botschaft in Berlin ihre Stimme abgeben. Es gilt als sicher, dass sich Putin eine weitere sechsjährige Amtszeit sichert. Die drei zugelassenen Gegenkandidaten gelten als kremltreu. Ein offizielles Endergebnis soll am 28. März feststehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 06:00 Uhr