Letzte Generation blockiert mehrere Straßen in Berlin

Berlin: Klimaschutzaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Morgen zahlreiche Straßen in der Hauptstadt blockiert. Die Polizei berichtete von 21 Orten im gesamten Stadtgebiet von Berlin, an denen es zu Behinderungen im Berufsverkehr kam. Wie ein Sprecher erklärte, haben sich die Aktivisten an mehreren Stellen auf die Straße geklebt und dabei teilweise ein besonders hartnäckiges Klebstoff-Gemisch genutzt. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Beamtinnen und Beamte unterwegs, um schnell einzuschreiten, hieß es weiter. Die Gruppe "Letzte Generation" hatte für diese Woche neue Aktionen in Berlin angekündigt. Gestern hatten Mitglieder der Klimaschutzgruppe das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2023 10:15 Uhr