Lauterbach will neue Regeln für mehr Lebend-Nieren-Spenden

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will mit einem neuen Transplantationsgesetz für mehr Lebend-Nieren-Spenden sorgen. Ein Entwurf seines Hauses sieht unter anderem vor, dass Menschen Nieren anonym und für einen weiteren Personenkreis als jetzt spenden dürfen. Bisher dürfen das nur Verwandte oder Personen, die sich besonders nahestehen. Das soll einem Handel mit Nieren vorbeugen. Es mangelt aber sehr an Spender-Nieren. Über zweieinhalbtausend Menschen haben letztes Jahr gemeldet, dass sie auf eine warten. Fast 300 sind in der Wartezeit verstorben. Anders als andere Organe können Nieren auch von lebenden Menschen gespendet werden.

