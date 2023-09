Lauterbach will bei Long Covid schnellere Hilfe ermöglichen

Berlin: Nach Worten von Bundesgesundheitsminister Lauterbach gibt es immer mehr Erkenntnisse über die Krankheit Long Covid, aber noch kein Heilmittel. Nach einem Runden Tisch mit Expertinnen und Betroffenen sagte der Minister, es gebe zwar Medikamente, die die Leiden linderten. Diese seien aber für andere Krankheiten zugelassen. Lauterbach kündigte an, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Liste von Medikamenten erarbeiten soll, die bei Long Covid verordnet werden könnten. Es gehe darum, Betroffenen schnell zu helfen. Nach seinen Worten gewinnt die Wissenschaft immer mehr Erkenntnisse über die Krankheit, die vermutlich mehrere Ursachen haben kann. Dazu gehörten verbliebene Virusreste, Antikörper-Reaktionen oder Gefäßschädigungen. Lauterbach kündigte an, dass Deutschland insgesamt 100 Millionen Euro in die Erforschung von Long Covid stecken wird.

