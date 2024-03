Laut Scholz muss vom EU-Gipfel ein Signal der Geschlossenheit ausgehen

Brüssel: Bundeskanzler Scholz erwartet vom EU-Gipfel in Brüssel ein klares Signal der Entschlossenheit an den russischen Präsidenten Putin. Unmittelbar vor Beginn des Gipfels am Nachmittag sagte Scholz, es sei unverändert wichtig, dem brutalen russischen Angriff etwas entgegenzusetzen. Deshalb erwarte er große Einigkeit, wenn es darum gehe, die Ukraine weiter umfangreich zu unterstützen. Scholz zeigte sich in diesem Zusammenhang zuversichtlich, dass sich die EU-Staaten darauf verständigen, auch außerhalb Europas Waffen und Munition einzukaufen, die dann an die Ukraine weitergegeben werden. Fortschritte gab es bereits in Sachen EU-Erweiterung. So wie es aussieht, befürworten alle EU-Staaten Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina.

