Landwirte protestieren an Autobahnauffahrten gegen Agrarpolitik

München: In ganz Deutschland protestieren Bauern heute an Autobahnauffahrten gegen die Sparpolitik der Bundesregierung. Autofahrer müssen vielerorts mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Autobahnausfahrten sollen aber nicht blockiert werden. Unmittelbarer Anlass der Proteste ist der Plan der Bundesregierung, die Steuern auf Agrardiesel anzuheben. Die zunächst ebenfalls geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge hat die Bundesregierung inzwischen wieder zurückgenommen. Mit ihrem Proteste wollen die Landwirte vor der Haushalts-Abstimmung im Bundestag den politischen Druck auf die Koalition erhöhen. Der Etat solle mit Geld aus der Landwirtschaft gestopft werden, so der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Felßner, und die Landwirte würden alleingelassen mit den zusätzlichen Belastungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2024 09:15 Uhr