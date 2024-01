Landwirte blockieren erneut Autobahnauffahrten

Cottbus: Im Rahmen der Bauern-Protestwoche haben wieder in ganz Deutschland Aktionen stattgefunden. Größere Trecker-Korsos gab es etwa in Münster, Cuxhaven und Kiel. In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Landwirte erneut Autobahnauffahrten. Die Bundesregierung signalisierte unterdessen Gesprächsbereitschaft. Die Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Parteien luden Vertreter der Landwirtschaftsverbände für Montag zum Gespräch ein. Auch Bundeskanzler Scholz zeigte sich nach Darstellung des Brandenburger Landesbauernpräsidenten Wendorff offen für einen Dialog. Scholz habe ihm bei einem Termin in Cottbus gesagt, er werde mit Agrarminister Özdemir sprechen, so Wendorff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 20:00 Uhr