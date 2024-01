Landwirte blockieren Auffahrten zu Autobahnen

München: In ganz Deutschland haben Bauern damit begonnen, aus Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung Auffahrten von Autobahnen zu blockieren. Die Aktionen laufen seit etwa 9 Uhr, weil der morgendliche Berufsverkehr nicht behindert werden sollte. Vereinzelt ging es aber schon früher los. So blockierten Landwirte etwa in Mittelfranken bereits ab 6 Uhr 30 die Auffahrt auf die A9 bei Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land. Auch im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim protestierten Landwirte schon am frühen Morgen mit Blockaden gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Dabei geht es konkret um den stufenweisen Abbau der Subvenionen für Agrardiesel in den nächsten drei Jahren. Die Proteste an den Autobahnauffahrten sollen bis 15 Uhr dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 10:00 Uhr