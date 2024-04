Landtag und Bundestag beraten über Vorwürfe gegen AfD-Politiker

Berlin: Der bayerische Landtag und der Bundestag befassen sich heute mit Vorwürfen gegen AfD-Politiker. In Berlin geht es in einer Aktuellen Stunde um mutmaßliche Einflussnahme aus Russland und China. Zentrale Figuren sind die AfD-Spitzenkandidaten der Europawahl, Krah und Bystron. Ein Mitarbeiter Krahs sitzt wegen des Verdachts auf Spionage für China in Untersuchungshaft. Bystron soll möglicherweise Geld aus Russland angenommen haben. Der bayerische Landtag wiederum entscheidet über die Immunität des AfD-Abgeordneten Halemba. Die Staatsanwaltschaft prüft neue Vorwürfe gegen den 22-Jährigen. Ermitteln will sie wegen möglicher Geldwäsche, Nötigung und Sachbeschädigung. Schon seit längerem laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Halemba kündigte an, vorerst auf öffentliche Auftritte im Landtag zu verzichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2024 10:45 Uhr