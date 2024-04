Landkreise wollen keine ukrainischen Flüchtlinge mehr aufnehmen

Berlin: Die Landkreise wollen keine Flüchtlinge aus der Ukraine mehr aufnehmen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, man stelle bei aller wichtigen Solidarität mit der Ukraine die Frage, ob so viele Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land nach Deutschland kommen müssten. Etliche Landkreise und Gemeinden seien mit der regulären und irregulären Migration überfordert. Allein Baden-Württemberg beherberge doppelt so viele ukrainische Geflüchtete wie ganz Frankreich, so Sager.

