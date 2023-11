Länder wollen Krankenhausreform offenbar nicht mittragen

Düsseldorf: Die Kliniken in Deutschland warnen vor einem finanziellen Kollaps. Zum Auftakt des Krankenhaustages haben Branchenvertreter ein Rettungspaket vom Bund gefordert. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Morell, sagte, vielen Einrichtungen drohe die Insolvenz. Man baue Personal ab, das eigentlich dringend gebraucht werde. Die Lage sei völlig schizophren. Bundesgesundheitsminister Lauterbach betonte, er halte ein großes Kliniksterben für unwahrscheinlich. Nach seinen Worten wird der Bund bis zum Frühjahr noch einmal 3,2 Milliarden Euro an Energiehilfen bereitstellen. Lauterbachs geplante Krankenhausreform stößt auch bei den Ländern auf Kritik: Sie fürchten, Kompetenzen zu verlieren und sehen beim Thema Geld viele offene Fragen. Nach einem Bericht des “Handelsblatts“ wollen die Länder die Reform in der Form nicht mittragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 16:00 Uhr