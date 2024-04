Kultusministerin Stolz hält an Plänen für mehr Deutsch und Mathe fest

München: Bayerns Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern hält an ihren Plänen für mehr Mathe- und Deutsch-Unterricht an den Grundschulen fest. Stolz sagte im BR, das seien Basis-Kompetenzen. Die müssten gestärkt werden, weil sie es den Kindern auch in anderen Fächern leichter machten. Stolz würde dafür Kürzungen zum Beispiel in Kunst, Musik und Werken in Kauf nehmen. Lehrerverbände, aber auch die Opposition im Landtag kritisieren das. So sagte die SPD-Bildungspolitikerin Strohmayr, die kreativen Fächer seien gerade in Zeiten der Digitalisierung besonders wichtig.

